Новости по теме заповедники

Охотничье сообщество Абхазии настаивает на том, что свою деятельность охотники ведут не на территории парка, а за его пределами и тем самым не нарушают законы.
Даур Джергения, главный лесничий Пицундо-мюссерского заповедника, окончил Московский лесотехнический институт в 1976 году, вернувшись на родину, он всю жизнь работал по профессии.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Народное Собрание Абхазии приняло закон “О мерах по оказанию финансовой помощи Гудаутском району”.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с общественностью Гулрыпшского района в четверг.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.