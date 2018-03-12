Новости по теме запреты

Управляющий делами Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиаа) прокомментировал решение властей республики запретить аборты, священнослужитель отметил, что Церковь благословила этот запрет.
Авиакомпания рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в короткой перспективе в или из Брюсселя, воздержаться от поездки из-за возможности, что брюссельский аэропорт может быть закрыт еще дольше.
Нужно положить конец распространению "страшилок", заявил замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов и назвал смешными заявления о том, что Россия собирается воевать.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает необходимым расследовать сообщения о нарушениях Турцией прав курдов
Сергей Фокичев, советский конькобежец, олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный Чемпион мира в интервью Sputnik прокомментировал скандал с мельдонием.
За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов: теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежец Павел Кулижников и волейболист Александр Маркин, биатлонист Эдуард Латыпов.
На тот момент, когда у спортсменов РФ был обнаружен мельдоний, он был в списке запрещенных препаратов, а значит, антидопинговые правила были нарушены, сказал Зайцев.
Отмечается, что Анкара потребовала увеличить помощь со стороны ЕС на урегулирование ситуации с беженцами на турецкой территории с трех до шести миллиардов евро.
Что касается стоимости такой услуги, то ее не уточняют, сумма рассчитывается в зависимости от параметров фуры и километража поездки.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о нарушениях при установлении наружной рекламы в столице и о работе администрации города, направленной на решение этой проблемы.
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации ЕС наряду с рядом других стран ввел санкции в отношении РФ, в том числе в области экономики и финансов.
На территории РФ полностью приостанавливается движение украинских грузовых транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки грузов, говорится в сообщении Минтранса.
Ведутся переговоры со странами, которые находятся на маршруте мигрантов, и существует общий договор, точнее план, что беженцы будут остановлены на македонской границе, сообщил глава МИД Австрии.
Запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики вступил в силу 9 февраля.
Возле дома, где расположено посольство Эквадора в Лондоне, собрались журналисты, ожидающие появления Джулиана Ассанжа. Британия подтвердила свое намерение арестовать Ассанжа, если он покинет посольство и экстрадировать его.
Охотничье сообщество Абхазии настаивает на том, что свою деятельность охотники ведут не на территории парка, а за его пределами и тем самым не нарушают законы.
Срок действия разрешений на перевозки российским автотранспортом по территории страны истек 31 января, и Турция пока не согласовала новые, хотя Минтранс повторно направил предложения по обмену разрешениями.
Министр здравоохранения Андзор Гоов провел пресс-конференцию в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги 2015 года и поделился планами на 2016 год.
Учителя и психологи рассказали о последствиях использования учениками различных гаджетов в школе.
До установления запрета в Абхазии ежегодно вырубалось около 5 тысяч, а по некоторым данным от 7 до 10 тысяч елок.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.