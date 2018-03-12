Новости по теме Канада

Сергей Ковалев, чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF, снова одержал победу над канадцем Жаном Паскалем в матче-реванше.
Лидер победившей на выборах Либеральной партии Джастин Трюдо заверил, что Канада остается надежным членом коалиции против "Исламского государства".
Старейшина клана Птицы племени чироки Машу Белое Перо считает, что борьба за земли индейцев в Канаде в настоящее время только разворачивается и распространяется на территории США.
По словам официального представителя МИД России Александра Лукашевича, в российско-канадские отношения, и без того переживающие сейчас по вине Оттавы не самые лучшие времена, новые санкции только добавят негатива.
7 августа 2014 года Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.