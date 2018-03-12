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Новости по теме Норвегия

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  • Местный житель в районе Аббас в Дамаске.
    08:56 28.01.2016
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    Кэмерон, Сульберг и Меркель хотят удвоить объем помощи сирийцам

    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.

  • 08:53 24.01.2016
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    Норвегия временно приостановила депортацию беженцев в Россию

    Глава Норвежского МИД Берге Бренде сообщил, что причинами задержки высылки беженцев являются вопросы, связанные с обеспечением безопасности, а также необходимость более согласованных действий между сторонами.

  • 09:26 10.09.2015
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    Норвегия не будет платить выкуп ИГ за освобождение своего гражданина

    По словам премьер-министра Эрны Солберг, выплата выкупа повысит риски быть похищенными для других граждан страны. Она отметила, что Норвегия не пойдет на выполнение требований террористов.

  • 12:28 06.02.2015Инфографика
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    Продукты, запрещенные к ввозу в Россию

    7 августа 2014 года Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию.

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