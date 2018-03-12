Новости по теме Ростов-на-Дону

В экстренной ситуации экипаж управлял самолетом несогласованно, что привело к проблемам в работе бортового компьютера, начался конфликт между пилотами.
Первые рейсы из Ростова-на-Дону уже вылетели, аэропорт планируют переводить на обычный режим работы, заявил представитель пресс-службы аэропорта.
По предположению Алексея Пушкова, авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы самолет посадили на запасном аэродроме.
Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.
МЧС начало формировать новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонна с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости отправится из Ростова в Донецк и Луганск 16 июля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.