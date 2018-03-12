Новости по теме Саудовская Аравия

Саудовская Аравия не пойдет в одиночку на отправку наземных войск, сказал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Госсекретарь США Джон Керри заверил власти Саудовской Аравии в том, что ничто не изменилось в отношениях между США и Саудовской Аравией, поскольку сотрудничество не позволило одной из стран региона получить ядерное оружие.
На переговорах среди других вопросов обсуждалась важность ответа на "вмешательство Ирана во внутренние дела государств".
Нимр ан-Нимр оправдывал и финансировал терроризм, а также участвовал в террористических нападениях, заявил глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отмечал, что Тегеран неоднократно принимал меры по снижению напряженности в отношениях с Эр-Риядом, однако власти Саудовской Аравии оказались "глухи" к призывам.
В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр. Его казнь спровоцировала протест и нападение на посольство Саудовской Аравии в иранской столице.
Россия готова продолжать коллективную работу в рамках Международной группы поддержки Сирии с участием всех без исключения ее членов с целью достижения консенсуса по комплексу вопросов, завили в МИД России.
Давка в долине Мина произошла из-за скопления паломников во время ритуала хаджа - побивания камнями шайтана. Число раненых превысило 805 человек. Спасательная операция продолжается.
Давка в долине Мина произошла из-за скопления паломников во время ритуала хаджа - побивания камнями шайтана.
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