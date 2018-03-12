Новости по теме Йемен

Режим прекращения огня в Йемене был продлен 20 декабря на неделю после окончания предыдущей семидневной паузы. Все попытки установить полноценный перерыв в боевых действиях не увенчались успехом.
Даты предполагаемого прекращения огня - с 15 по 21 декабря. Неделя перемирия, как предполагается, пройдет параллельно с переговорами, которые автоматически возобновятся, если другая сторона йеменского конфликта выразит согласие.
Авиаударам подверглась больница в йеменском городе Саада. "Врачи без границ" сообщают, что в больнице находились сотрудники и пациенты.
Коалиция бомбордировала мирное население Йемена и раньше - в конце сентября снаряды также пришлись по свадебным шатрам, в результате инцидента погибли более 130 человек, большинство из них женщины и дети.
В ночь на понедельник два самолета ВВС Индии прибыли в Мумбаи с 454 индийскими гражданами на борту. Рейс Air India, направлявшийся в Кочи с 352 пассажирами, приземлился в городе после полуночи.
В ночь на 3 апреля двумя российскими спецрейсами в Москву из Йемена эвакуировано 311 человек, из них граждан РФ - 152, Узбекистана — 47, Белоруссии — 16, Украины — 8, Азербайджана — 6, Киргизии — 4, Молдавии — 4. Также из Саны были вывезены граждане некоторых других государств, высказавшие пожелание покинуть Йемен.
На прошлой неделе международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана начала в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.
В данный момент удары с воздуха окажутся неэффективными, считает глава МИД Йемена Рияд Ясин. Он еще во вторник заявил, что Сана запросила у коалиции сухопутную поддержку в военной операции и получила положительный ответ.
Четыре авиаудара были нанесены в районе Харад. Не менее 250 человек получили ранения различной степени тяжести. Предположительно, целью воздушной атаки был расположенный поблизости военный объект.
Инцидент произошел во время нападения хуситов на город Саада, где расположена одна из центральных тюрем страны. По сообщениям телеканала Al-Arabiya, хуситы также попытались освободить заключенных в других городах.
ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по позициям шиитских повстанцев-хуситов в Йемене и разрушили находящуюся под их контролем авиабазу в Сане и несколько арсеналов. Авиацию готовы предоставить Кувейт, Бахрейн, Катар и Иордания.
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