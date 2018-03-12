Новости по теме Аэрофлот

Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
В авиакомпании заверили, что все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым для пережидания непогоды.
Рейсы из Москвы и обратно отменят из-за возможного усиления ветра и снегопада в столичном регионе, говорится в сообщении авиакомпании.
На вылетающий в Париж в 8.45 рейс посадка закончена, на рейс в 9.45 продолжается регистрация, утренний рейс, запланированный на 7.05 утра в Париж, вылетел по расписанию.
Полеты авиакомпании "Трансаэро", которая 8 октября отменит 53 рейса, частично выполнит " Аэрофлот".
Рейсы авиакомпании "Трансаэро" 3, 4 и 5 октября 2015 года будут осуществляться самолетами самой компании, с 6 октября на ряде маршрутов возможны замены перевозчика.
Правительство Украины запретило нескольким российских авиакомпаниям, в том числе "Аэрофлоту" и "Трансаэро", полеты на Украину.
В украинский санкционный список попали 25 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" и "Трансаэро", а также почти 500 российских физических и юридических лиц.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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