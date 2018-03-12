Новости по теме Еврокомиссия

Ранее со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер сообщалось, что Австрия намерена построить стену вдоль границы со Словенией, при этом речь шла не о закрытии границы.
Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на поддержку европейских фермеров. Как заявил генсек профсоюза фермеров, эта сумма далека от того, чтобы покрыть потери, которые обходятся аграриям в 5,5 миллиарда евро в год.
Пресс-секретарь ЕК Анника Брайдтхардт отметила, что Еврокомиссии не стоит беспокоиться о реализации программы, реформы были одобрены правительством Греции и парламентом, они могут выполняться.
Европа, как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, готова к любому развитию событий: есть сценарий на случай выхода Афин из зоны евро, разработан план действий, если возникнет необходимость оказывать Греции гуманитарную помощь.
Еврокомиссар: для ЕС неприемлемо постоянно финансировать Украину Украинские власти должны урегулировать конфликт в Донбассе и самостоятельно вывести страну из глубокого экономического кризиса, считает еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.
Европейская комиссия сообщает, что это последняя выплата в рамках первой из трех программ макрофинансовой помощи. В Евросоюзе подчеркивают, что эти деньги должны пойти на проведение структурных реформ в стране.
Такая армия помогла бы ЕС сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, с такой армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам-членам Евросоюза и соседним государствам.
Изначально у французов были планы отдавать фрукты благотворительным организациям, но из-за проблем с их хранением было принято решение в качестве эксперимента переработать 314 тонн яблок, а их производителям была оказана финансовая помощь.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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