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Новости по теме Еврокомиссия

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  • Ситуация на венгерско-сербской границе
    10:06 29.10.2015
    18

    Австрия и ЕК: между европейскими государствами стенам места нет

    Ранее со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер сообщалось, что Австрия намерена построить стену вдоль границы со Словенией, при этом речь шла не о закрытии границы.

  • 11:45 08.09.2015
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    Фермеры: выделяемые ЕС средства не компенсируют потери аграриев

    Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на поддержку европейских фермеров. Как заявил генсек профсоюза фермеров, эта сумма далека от того, чтобы покрыть потери, которые обходятся аграриям в 5,5 миллиарда евро в год.

  • 15:18 21.08.2015
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    ЕК об отставке Ципраса: мы ожидали этого

    Пресс-секретарь ЕК Анника Брайдтхардт отметила, что Еврокомиссии не стоит беспокоиться о реализации программы, реформы были одобрены правительством Греции и парламентом, они могут выполняться.

    Кризис в Греции
  • 10:17 08.07.2015
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    Глава ЕК: комиссия готова ко всему, у нас есть сценарий выхода Греции

    Европа, как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, готова к любому развитию событий: есть сценарий на случай выхода Афин из зоны евро, разработан план действий, если возникнет необходимость оказывать Греции гуманитарную помощь.

    Кризис в Греции
  • 09:51 05.06.2015
    1117

    Йоханнес Хан: ЕС не будет постоянно финансировать Украину

    Еврокомиссар: для ЕС неприемлемо постоянно финансировать Украину Украинские власти должны урегулировать конфликт в Донбассе и самостоятельно вывести страну из глубокого экономического кризиса, считает еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

  • 09:24 22.04.2015
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    ЕС перечислил Киеву 250 миллионов евро

    Европейская комиссия сообщает, что это последняя выплата в рамках первой из трех программ макрофинансовой помощи. В Евросоюзе подчеркивают, что эти деньги должны пойти на проведение структурных реформ в стране.

  • 09:03 08.03.2015
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    Жан-Клод Юнкер призвал создать европейскую армию

    Такая армия помогла бы ЕС сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, с такой армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам-членам Евросоюза и соседним государствам.

  • 11:17 06.02.2015
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    Компоты из портящихся фруктов будут делать во Франции

    Изначально у французов были планы отдавать фрукты благотворительным организациям, но из-за проблем с их хранением было принято решение в качестве эксперимента переработать 314 тонн яблок, а их производителям была оказана финансовая помощь.

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