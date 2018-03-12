Новости по теме Еврокомиссия

Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на поддержку европейских фермеров. Как заявил генсек профсоюза фермеров, эта сумма далека от того, чтобы покрыть потери, которые обходятся аграриям в 5,5 миллиарда евро в год.