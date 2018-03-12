Новости по теме Петербургский международный экономический форум (фонд)

Президент РФ во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию на валютном рынке страны и озвучил главные задачи развития страны.
В Петербургском международном экономическом форуме принимают участие более полутора тысяч представителей бизнеса из России и еще 65 стран, включая США, Японию, Великобританию, Германию, Финляндию и Китай. Делегацию из Абхазии возглавил премьер-министр республики Артур Миквабия.
Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия разрабатывает альтернативу SWIFT для того, чтобы защитить рынок и финансовые транзакции от политизированного подхода со стороны Запада.
ПМЭФ-2015 будет проходить 18-20 июня. В нем о своем участии заявили более полутора тысяч представителей бизнеса из России и еще 65 стран, включая США, Японию, Великобританию, Германию, Финляндию и Китай. На форуме ожидается подписания десятков соглашений между бизнес-участниками.
На официальном уровне на ПМЭФ будут представлены 42 страны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, глав зарубежных и российских корпораций на нынешнем форуме будет около 900.
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