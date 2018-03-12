Новости по теме Петербургский международный экономический форум (фонд)

ПМЭФ-2015 будет проходить 18-20 июня. В нем о своем участии заявили более полутора тысяч представителей бизнеса из России и еще 65 стран, включая США, Японию, Великобританию, Германию, Финляндию и Китай. На форуме ожидается подписания десятков соглашений между бизнес-участниками.