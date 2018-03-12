Новости по теме МВФ

По заявлению Еврокомиссии, нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.
Правительство Украины готово судиться с Россией из-за долга в три миллиарда долларов. Кроме того, украинские власти приостанавливают выплаты до долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
Важно, чтобы госбюджет Украины поддерживался структурными реформами для расширения налоговой базы и устойчивой оптимизации государственных расходов, заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
Голосование по статусу долга Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов происходило в заочной форме через рассылку директорам МВФ уведомлений с проектом решения, сообщил РИА Новости сотрудник всемирного фонда.
Формальное одобрение на получение транша Украина должна получить 31 июля, когда у исполнительного совета МВФ запланировано заседание по данному вопросу, добавил источник.
Украинская Верховная Рада переименовала российский аэропорт "Симферополь", расположенный рядом со столицей входящей в РФ Республики Крым. Парламентарии присвоили аэропорту имя героя крымско-татарского народа Амет-Хана Султана.
Представитель кабинета министров Гавриил Сакелларидис заявил, что греческое правительство будет выполнять свои финансовые обязательства как международные, так и внутри страны.
По заявлению Директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, продолжающаяся неопределенность не в интересах Греции.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.