Новости по теме Шенгенская зона

По заявлению Еврокомиссии, нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.
Сначала страны Евросоюза вводят контроль на границах, а потом они могут задаться вопросом, зачем нужна единая валюта, если нет свободы передвижения, это ставит Шенген на грань выживания, заявил председатель Еврокомиссии.
Туроператоры Абхазии и России прокомментировали Sputnik усложнение процедуры выдачи шенгенской визы.
Увеличение числа выдаваемых россиянам долгосрочных многократных виз связано с повышением уровня общей безопасности при их выдаче, заявил генеральный консул Итальянской Республики в Москве Пьергабриэле Пападиа де Боттини.
По новым правилам при пересечении границы у тех, чья виза содержит биометрические данные, будут проверять отпечатки пальцев.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.