Новости по теме Совет Безопасности ООН

Совбезу ООН не удалось достигнуть согласия по российскому проекту резолюции о соблюдении суверенитета Сирии, что может серьезно осложнит мирные переговоры по Сирии, считают в Совете Федерации РФ.
Главы делегаций государств СНГ считают, что Совет Безопасности ООН должен стать более представительным, чтобы отвечать требованиям современного мира, содействовать организации, призванной способствовать принятию решений, демонстрирующих общую приверженность в целях мира
Трагические события августа 2008 года вспоминает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Российский эксперт Кирилл Коктыш уверен, что, несмотря на заверения представителей США, санкции не связаны с голосованием в СБ ООН, это заседание Совбеза было использовано для оправдания санкций в глазах общественности.
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза задал министру иностранных дел Украины ряд острых вопросов о действиях Киева в отношении крушения пассажирского Boeing- 777 компании Malaysia Airlines.
За принятие проекта резолюции о создании международного трибунала по расследованию трагедии с рейсом MH17 проголосовало 11 членов Совбеза ООН, трое воздержались.
Документ признает крушение лайнера на Украине угрозой международному миру и предписывает создание международного трибунала для привлечения виновных к ответственности.
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, чтобы поддержать "Минский пакет" без каких-либо интерпретаций.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.