Новости по теме Александр Скаков

О том, предстоит ли Главному Кавказскому хребту стать мостом, соединяющим в единое целое родственные этнические группы, как это было в прошлом, рассуждает политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Историк, археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что раскрыть тайны древней столицы Абхазии помогут масштабные раскопки в центре современного Сухума – там, где большинство исследователей и склонно видеть древнюю Диоскуриаду.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
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