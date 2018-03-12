Новости по теме Батал Шулумба

Колумнист Sputnik Батал Шулумба о забавной встрече с современным воплощением Тачкума, наивная хитрость которого так подкупает, что на него невозможно злиться.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
О "бессменных" традициях абхазской свадьбы и межэтнической толерантности в Абхазии рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
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Об институте брака в абхазском обществе и степени его подверженности изменениям на основе реальной истории из жизни рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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