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Новости по теме Батал Шулумба

6 Результаты
  • Свежее
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  • На Красной площади
    12:00 24.10.2015
    1146

    Москва, мандарины и Ленин

    Колумнист Sputnik Батал Шулумба о забавной встрече с современным воплощением Тачкума, наивная хитрость которого так подкупает, что на него невозможно злиться.

  • Произведения Ф.А.Искандера.
    11:12 17.10.2015
    1757

    Дом, в котором нет Фазиля

    Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.

    Наш Фазиль
  • Всадник
    12:15 10.10.2015
    1885

    Национальный герой. Кто он?

    Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.

  • Архивное фото.
    11:30 03.10.2015
    4828

    Моя большая абхазская свадьба

    О "бессменных" традициях абхазской свадьбы и межэтнической толерантности в Абхазии рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.

  • Мужчина на дороге
    12:30 30.09.2015
    1161

    Времена, когда мы все оказались едины и равны

    О гуманности и человеколюбии в Отечественной войне народа Абхазии, как элементах морально-этического кодекса абхазов рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.

  • Песочные часы
    17:16 26.09.2015
    1937

    А что, если бы это случилось сегодня?..

    Об институте брака в абхазском обществе и степени его подверженности изменениям на основе реальной истории из жизни рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.

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