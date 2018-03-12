Новости по теме Нателла Акаба

В день 66-летия со дня рождения известного абхазского правозащитника, видного общественно-политического деятеля Абхазии Зураба Ачба, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поделилась со Sputnik воспоминаниями о нем.
Для развития абхазо-российского сотрудничества желательны более регулярные встречи президентов двух стран, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Свое мнение о принятом недавно Парламентом Абхазии законе о запрете абортов высказала секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.
25 ноября в Абхазии стартовала глобальная кампания "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин".
Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Презентация результатов исследовательских работ Ассоциации женщин Абхазии, посвященных проблемам безопасности и роли женщин в процессе принятия решений.
Руководству страны на встречу с общественностью необходимо было пригласить и представителей оппозиции, заявила секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
О предпосылках возникновения нового политического кризиса и возможностях его избежать рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О развитии рынка недвижимости и, в том числе, жилья как одного из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Абхазия, рассуждает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
О необходимости создания Общественного телевидения в Абхазии рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
О проблемах абхазского села и о том, как возродить Абхазию сельскую, рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
О перспективах развития сотрудничества Абхазии со своими черноморскими соседями в контексте современных российско-турецких отношений рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О новом уровне абхазо-российского сотрудничества рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О войнах в судьбе человека, рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
24 апреля ежегодно в Абхазии отмечают день памяти массового уничтожения армянского народа. С 22 апреля памятные мероприятия в честь столетия трагических событий проходили в разных районах Абхазии.
О том, как сделать туризм в Абхазии приятным и безопасным, размышляет секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
О трагедии армянского народа и оценке мировым сообществом событий 1915-1922 годов в аналитической статье секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.