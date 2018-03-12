Новости по теме Николас Мадуро

Заявление 11 стран-членов АЛБА, требующее от Вашингтона немедленно прекратить "преследование и агрессию" в отношении Венесуэлы, было озвучено президентом страны Николасом Мадуро во время специального саммита в Каракасе, посвященного этому вопросу.