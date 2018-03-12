Новости по теме Николас Мадуро

Закрытие границы с Колумбией и объявление режима чрезвычайного положения на 60 дней стало ответной мерой на случай, когда контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы.
Консервативное течение в Вашингтоне взяло курс на насильственное изменение строя в Венесуэле, поощряя непримиримую внутреннюю оппозицию путем политтехнологий, всех цветных революций, заявил Александр Щетинин.
Заявление 11 стран-членов АЛБА, требующее от Вашингтона немедленно прекратить "преследование и агрессию" в отношении Венесуэлы, было озвучено президентом страны Николасом Мадуро во время специального саммита в Каракасе, посвященного этому вопросу.
Жители Каракаса вышли на митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В воскресенье парламент одобрил наделение главы государства особыми полномочиями для обеспечения мира и стабильности в стране.
Барак Обама подписал указ, вводящий чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляет опасность для США.
Глава Венесуэлы Мадуро, комментируя решение США о вводе дополнительных санкций против некоторых высокопоставленных чиновников, в связи с преследованием политических оппонентов и нарушениями прав человека, заявил, что Обама пытается тем самым свергнуть правительство его страны.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.