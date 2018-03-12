Новости по теме Руслан Габлия

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии Анзора Яхагоева.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Арсена Гукова.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Виталия Тарба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, герой проекта "Ненарисованные воины" Зураб Кация рассказал о том, как грузины взяли его отца в плен.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураба Кация.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Нины Балаевой, участницы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденной медалью "За отвагу", художественного руководителя Русского театра драмы.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Зураба Хаджимба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Художник, участник Отечественной войны народа Абхазии Руслан Габлия даже во время войны не расставался с карандашом, делал военные наброски. Габлия - автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Генри Гамисония за заслуги перед Отечеством и народом Абхазии был награжден орденом Мужества.
Руслан Габлия – автор более 60 портретов участников войны в Абхазии, чьи истории будут представлены на сайте Sputnik в рамках проекта "Ненарисованные воины".
У мемориала погибшим воинам на Гумистинском мосту накануне Дня освобождения Сухума был установлен государственный флаг Республики Абхазия.
Государственный флаг будет развеваться над мемориалом у Гумистинского моста в преддверии памятных дат Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.