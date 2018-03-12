Новости по теме Тимур Эшба

Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал в интервью Sputnik Абхазия о состоянии цитрусовых хозяйств в республике и планах министерства по их развитию.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
Старший госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице РФ Эдуард Макаров рассказал, что из 47 тысяч тонн завезенных в Краснодарский край мандаринов три процента поставлены из Абхазии.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
Министр сельского хозяйства Тимур Эшба рассказал о потенциале и планах в сфере аграрного сектора.
Руководители групп по закладке фруктовых садов собрались у здания Кабинета Министров Абхазии с требованием заработной платы, которая не выплачивалась с 2013 года.
К дню молока, который отмечают во всем мире 1 июня, министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал о перспективах и проблемах в животноводческой сфере республики.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о планах развития сельского хозяйства новым руководством министерства.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба прокомментировал разрешение, выданное крымским рыбакам на промысел хамсы у берегов Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.