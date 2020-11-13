20:19 13 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.33
  • EUR91.32
Поиск
Отдых туристов в Абхазии

Гагра попала в список городов, на которые упал спрос на новогодний отдых

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
20601
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201113/1031279445/Gagra-popala-v-spisok-gorodov-v-kotorykh-upal-spros-na-otdykh-na-Novyy-god.html

Министр туризма Абхазии на пресс-конференции 28 октября заявлял, что бронирование номеров на новогодние праздники неактивное.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Абхазский курорт Гагра занял десятое место в списке городов, на которые упал спрос на отдых в новогодние каникулы из-за пандемии, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Список составлен на основании данных бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и выглядит таким образом:

  • Осташков — 9311 рублей / 4,5 ночи*
  • Ильинский — 6900 рублей / 2,5 ночи
  • Евпатория — 3204 рубля / 6,5 ночи
  • Тула — 10910 рублей / 3 ночи
  • Кимры — 14750 рублей / 2 ночи
  • Москва — 4062 рубля / 4 ночи
  • Анапа — 830 рублей / 6 ночей
  • Истра — 8500 рублей / 2 ночи
  • Токсово — 12000 рублей / 1 ночь
  • Гагра — 1313 рублей / 8 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Новый год от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. При этом, дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Кимры.

Ранее министр туризма Абхазии заявлял, что бронирование номеров на новогодние праздники неактивное.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Новая эра": презентация Apple
Незаконно и необоснованно: Генпрокуратура обжалует решение суда по делу Тарба
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться