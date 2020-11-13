Гагра попала в список городов, на которые упал спрос на новогодний отдых

Министр туризма Абхазии на пресс-конференции 28 октября заявлял, что бронирование номеров на новогодние праздники неактивное.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Абхазский курорт Гагра занял десятое место в списке городов, на которые упал спрос на отдых в новогодние каникулы из-за пандемии, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Список составлен на основании данных бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и выглядит таким образом:

Осташков — 9311 рублей / 4,5 ночи*

Ильинский — 6900 рублей / 2,5 ночи

Евпатория — 3204 рубля / 6,5 ночи

Тула — 10910 рублей / 3 ночи

Кимры — 14750 рублей / 2 ночи

Москва — 4062 рубля / 4 ночи

Анапа — 830 рублей / 6 ночей

Истра — 8500 рублей / 2 ночи

Токсово — 12000 рублей / 1 ночь

Гагра — 1313 рублей / 8 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Новый год от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. При этом, дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Кимры.

Ранее министр туризма Абхазии заявлял, что бронирование номеров на новогодние праздники неактивное.

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