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Эксперт оценил влияние ужесточения антиковидных мер в Абхазии на турпоток

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным минтуризма, посещение главных достопримечательностей Абхазии в новогодний период побило показатели прошлого года.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские туроператоры считают, что продление ограничений в Абхазии и некоторые ужесточения антиковидных мер не будут иметь большого влияния на турпоток в республику. Такое мнение генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина приводится на сайте Ассоциации туроператоров России.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более 10 тысяч туристов посетили Новоафонскую пещеру в новогодние праздники

Как считает Ромашкин, ковид-ограничения мало повлияют на объемы российского турпотока по данному направлению.

Во-первых, потому что пик продаж на новогодние праздники пройден, и сейчас туристов и так немного. Во-вторых, потому что, по его мнению,  в межсезонье в Абхазию туристы едут преимущественно с экскурсионными целями, отдавая предпочтение природным объектам и маршрутам на открытом воздухе. А на этом направлении ограничений нет. 

"Туристический сектор Абхазии работает. Отели открыты, экскурсии проводятся. Так, нет никаких проблем с посещением озера Рица или Нового Афона", – рассказал Ромашкин.

По информации "Дельфина" на минувшие новогодние каникулы туры в Абхазию пользовались хорошим спросом. Объемы продаж туроператора за праздничный новогодний период оказались близки к прошлогодним.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В пользу Сухума: Минтуризма рассказало о турпотоке в новогодние праздники

Как рассказали в минтуризме Абхазии, большинство туристов, посетивших Абхазию в новогодние праздники, останавливались в Сухуме. Загрузка номерного фонда столицы Абхазии составила 80 процентов. В основном, это были объекты, которые имели соответствующие условия для размещения и принятия гостей, а также развлекательную новогоднюю программу и экскурсионный блок.

По Гудаутскому району, в частности по Новому Афону, загруженность объектов отдыха составила 70 процентов. По Гагрскому району средний показатель по размещению в объектах, работающих в период новогодних праздников, достиг 65 процентов.

По данным минтуризма Абхазии, посещение главных достопримечательностей страны в первые дни января побило прошлогодние рекорды.

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