Минтуризма Абхазии обратилось к населению в преддверии курортного сезона

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Министерство туризма Абхазии обратилось к населению с просьбой о наведении порядка на прилегающих к каждому дому территориях, на приусадебных участках, не складывать мусор у пустующих домов, в парках, а также провести коллективно окрашивание заборов и ворот в одной цветовой гамме.
В ведомстве отметили, что главы районов и городов будут в свою очередь проводить необходимую работу, чтобы туристы отдыхали в чистоте и комфорте.
В Министерстве также подчеркнули необходимость сохранить имеющиеся зеленые насаждения и создавать цветники и газоны.
"Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями, коллективами всех предприятий и организаций, когда на каждой улице, в каждом дворе развернется реальная деятельность по санитарной очистке и уборке", - говорится в обращении ведомства в Facebook.
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Ранее министр туризма республики Теймураз Хишба заявлял, что Абхазия планирует принять не менее одного миллиона 100 тысяч туристов из России в 2021 году.
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