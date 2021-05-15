Стимул и прогнозы: что думают специалисты о Стратегии развития туризма Абхазии

На форуме "Абхазия - страна души 2021" министр туризма Теймураз Хишба представил проект Стратегии развития туризма в республике до 2030 года, состоящей из пятнадцати основных направлений.

О том, чему будет способствовать Стратегия развития туризма Абхазии до 2030 года, какие основные задачи в ней заложены, какое предложение внесли туроператоры страны по упрощению пересечения границы с Россией и как современные технологии помогут увеличить турпоток, читайте в материале Sputnik.

Стратегия роста

Руководитель компании-оператора "Рица-Тур" Елена Лолуа в эфире радио Sputnik Абхазия отметила, что Стратегия развития туризма в Абхазии до 2030 года, в основном, предусматривает увеличение количества, обновление туристических объектов и инфраструктуры.

"Это немаловажно, так как есть некоторые объекты советского периода, которые нужно обновлять. Они прекрасно расположены и, если сделать какие-то вложения в них, они будут очень востребованы туристами. Это также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест, повышению уровня сервиса и привлечению более богатых туристов", - считает она.

Стратегия, представленная министром туризма страны Теймуразом Хишба, предусматривает также значительное увеличение турпотока в республику. Реализовать эту задачу будет возможным только в случае денежных вливаний в отрасль со стороны туристов, государства и турбизнеса, добавила она.

По наблюдениям Лолуа, абхазское бизнес-сообщество позитивно восприняли стратегию развития туризма страны на ближайшие десять лет.

"Все оптимистично ее восприняли. Скептиков не было. Самое главное, что есть план действий в отношении туризма, который является основополагающей отраслью в экономике. Как показывает мировая статистика, доходы от туризма уступают лишь добыче нефти и газа или продаже оружия. У нас должен быть стимул в этом отношении", - уверена специалист.

Этот план действий выгоден и туроператорам, так как они работают на российский рынок. Лолуа подчеркнула, что успех в реализации стратегии непременно будет стимулировать предпринимателей в работе.

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При этом она подчеркнула необходимость обеспечения безопасности гостей и принятия закона о страховании их жизни и здоровья, что практикуется во многих странах, где без наличия страховки турист будет вынужден заплатить штраф. В России это происходит на добровольной основе.

Не маловажный фактор в вопросах развития этой сферы, по мнению Лолуа, заключается в работе с населением страны, до которого нужно донести мысль о том, что каждый турист – это инвестор республики.

"Нужно, чтобы к ним относились с должным вниманием, уважением, почетом. Туристический форум называется "Абхазия - Страна Души" и нужно этому соответствовать. Наша душа действительно должна отличаться гостеприимством, открытость и радушием", - сказала она.

По словам Елены Лолуа, туроператоры на том форуме подняли вопросы, связанные с проблемами пересечения государственной границы по реке Псоу. Прозвучало предложение о разделении дорожных пешеходных и автотранспортных полос для туристов и жителей страны. Представители турбизнеса попросили руководство страны обратиться в профильные органы России для облегчения правил пересечения границы с соседним государством.

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Технологии и оздоровление

Внедрение современных IT-технологий и удобных для туристов методов оплаты услуг – неотъемлемая часть развития туризма, уверен менеджер "Курорта Пицунда" Азамат Багателия.

"Полтора года у нас проработала система интернет бронирования, благодаря которому наши гости могли бронировать номера, оплачивать отдых и услуги в "Курорте Пицунда" и, соответственно, напрямую с нашим объектом планировать свой досуг. Сейчас мы находим новых партнеров, которые могли бы оказывать такую услугу. В Абхазии огромное количество отелей и далеко не везде принимают элементарно банковские карты", - сказал он.

Поиск новых партнеров обусловлено тем, что регулятор операций по интернет бронированию запретил не резидентам России работать на территории этого государства по причине того, что эти услуги предоставляются за пределами границ Российской Федерации, объяснил Багателия.

Большинство туристов привыкло к безналичному расчету, и в России этот метод активно используется, в том числе, применение бесконтактной оплаты с помощью гаджетов, отметил Багателия и с сожалением добавил, что в Абхазии такая тенденция не наблюдается.

Такой механизм взаиморасчета, подчеркнул он, уменьшает вероятность обмана туристов мошенниками, что периодически происходит на практике.

"Чтобы всего этого избежать, нужно свои технологии и инструменты. Два года назад впервые в Абхазии заработал телефон горячей линии нашего предприятия – 8800, куда могут звонить туристы и задавать интересующие их вопросы. Думаю, что поток туристов, благодаря этим технологиям, будет увеличиваться", - рассказал Багателия.

После начала пандемии коронавируса концепция "просто приехать и отдохнуть" уже не работает, подчеркнул он. По мнению Багателия, туризма в нынешний период ездят за рубеж подлечиться и восстановить свое здоровье и Абхазия должна стать регионом, где они смогут это сделать в круглогодичном режиме.

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Менеджер "Курорта Пицунда" поделился планами предприятия о переходе к санаторно-курортному объекту после завершения ремонтных работ. Это увеличит не только количество туристов, но и рабочие места, а также налоговые отчисления в бюджет страны.

По прогнозам Багателия, туристов в Абхазии в сезоне 2021 года будет много. Бронирование номеров проходит активно. При этом он отметил важность подготовки обслуживающего персоналу к приему гостей и повышения уровня сервиса.