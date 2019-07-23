Миллион машин за пол-лета: кадры Крымского моста с квадрокоптера

В июне по Крымскому мосту проехало более 518 тысяч автомобилей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала июля на полуостров по мосту проехало более 292 тысяч машин, а в сторону материка – более 245 тысяч, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

На минувшей неделе на мосту завершили укладку железнодорожных рельсов.

Пропускная способность Крымского моста, когда он заработает в полную силу, составит до 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, или примерно 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

В июне на мосту был установлен рекорд превышения скорости, автолюбитель сумел развить скорость в 243 километра в час.

Керченский мост, который также называют Крымским, был открыт в 2018 году. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Сооружение состоит из двух параллельных мостов – автомобильного (часть российской трассы А-290) и железнодорожного. Железнодорожный мост еще не достроен, по плану его должны сдать в конце 2019 года.

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