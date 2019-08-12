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История одного городища: как археологи исследуют древнее поселение в Меркуле

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© Видео Томас Тхайцук, Адгур Авидзба

В 2013 году ученые из Абхазии и России обнаружили Меркулское городище, которое расположено в Очамчырском районе.

Археологи из Абхазии и России уже чуть больше недели исследуют Меркулское городище, в котором местное население проживало с IV века до нашей эры по XV век нашей эры.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новое о древнем: в Меркуле изучают абхазское городище

В этом году археологи из Абхазии и России проводят раскопки на территории второй башни. Ученые уже достигли своей главной цели – нашли четвертую стену.

Раскоп у археологов пока что небогатый. Нашли барельеф с кошачьими  лапами и кувшин. Также иногда им встречаются керамика и черепица.

Раскопки на территории башни в этом году планируют завершить 20 августа. Но на этом исследование древней цивилизации не остановится. Ученые намерены полностью изучить территорию в три гектара и создать 3D-модель Меркулского городища.

Меркулское городище было случайно обнаружено учеными из Абхазии и России в 2013 году. В 2014 году там уже начались раскопки.

Оно уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено местными и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии.

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Теги:
археологи, Очамчырский район, Абхазия


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