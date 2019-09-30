Скрыть следы войны: как идут реставрационные работы в сирийском Алеппо

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии.

На видео, снятом беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также цитадели, на входе в которую изображен сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.

Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые все еще остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются поврежденными от бомбардировочных снарядов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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