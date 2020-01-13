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И.о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к народу Республики

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Депутаты Народного Собрания Абхазии в понедельник 13 января приняли проект постановления об и.о. президента Абхазии. Им стал премьер-министр страны Валерий Бганба.

Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия президента Абхазии накануне вечером, после того как несколько сотен сторонников оппозиции собрались около президентской госдачи с требованием его добровольной отставки.

В соответствии со статьей 66 Конституции Абхазии в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру страны. 

В связи с вступлением в должность исполняющего обязанности президента Валерий Бганба выступил с обращением к народу Абхазии.

"Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать все необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок", - сказал Бганба.

Валерий Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Биография Валерия Бганба
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.

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Теги:
выборы президента Абхазии, Абхазия, Валерий Бганба


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