И.о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к народу Республики

Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия президента Абхазии накануне вечером, после того как несколько сотен сторонников оппозиции собрались около президентской госдачи с требованием его добровольной отставки.
В соответствии со статьей 66 Конституции Абхазии в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру страны.
В связи с вступлением в должность исполняющего обязанности президента Валерий Бганба выступил с обращением к народу Абхазии.
"Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать все необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок", - сказал Бганба.
Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.
Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.
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