Постой паровоз: почему пуск железнодорожной магистрали Rail Baltica откладывается

Новая железная дорога Rail Baltica будет построена по европейскому стандарту ширины колеи и будет управляться единой системой движения поездов. Маршрут протянется от Берлина через Варшаву, Каунас, Вильнюс и Ригу до Таллина.

Всего на реализацию проекта в Европе планируют потратить 5,8 миллиарда долларов, большую часть средств выделит Евросоюз в виде грантов, остальную часть бюджета закроют Литва, Латвия и Эстония.

Rail Baltica призвана соединить Западную Европу со странами Прибалтики. В настоящее время в Литве, Латвии и Эстонии проложены железнодорожные линии советского и российского образцов, которые отличаются от европейского стандарта.

Планировалось, что магистраль будет запущена в 2025 году, но из-за пересмотра строительных смет срок сдачи был передвинут более чем на год. Также в планах авторов проекта – продление маршрута до Северной Италии и тоннель в Балтийском море, который должен соединить Эстонию и Финляндию.

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