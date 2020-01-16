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Постой паровоз: почему пуск железнодорожной магистрали Rail Baltica откладывается

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© Видео Ruptly / Sputnik / AP Photo
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200116/1029248367/Postoy-parovoz-pochemu-pusk-zheleznodorozhnoy-magistrali-Rail-Baltica-otkladyvaetsya.html

Rail Baltica – проект новой скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить страны Балтии, Восточную и Западную Европу.

Новая железная дорога Rail Baltica будет построена по европейскому стандарту ширины колеи и будет управляться единой системой движения поездов. Маршрут протянется от Берлина через Варшаву, Каунас, Вильнюс и Ригу до Таллина.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Всего на реализацию проекта в Европе планируют потратить 5,8 миллиарда долларов, большую часть средств выделит Евросоюз в виде грантов, остальную часть бюджета закроют Литва, Латвия и Эстония.

Rail Baltica призвана соединить Западную Европу со странами Прибалтики. В настоящее время в Литве, Латвии и Эстонии проложены железнодорожные линии советского и российского образцов, которые отличаются от европейского стандарта.

Планировалось, что магистраль будет запущена в 2025 году, но из-за пересмотра строительных смет срок сдачи был передвинут более чем на год. Также в планах авторов проекта – продление маршрута до Северной Италии и тоннель в Балтийском море, который должен соединить Эстонию и Финляндию.

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Теги:
железная дорога, Прибалтика, Евросоюз


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