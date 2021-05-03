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"Из нас хотят сделать уголовников": латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

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"Из нас хотят сделать уголовников": латвийские журналисты обратились к генсеку ООН
В 2021 году в Латвии на 14 журналистов, сотрудничавших со Sputnik Латвия и Baltnews, заведены уголовные дела.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=62574350&type=mp4
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PT1M22S
2021-05-03T15:15Z

В 2021 году в Латвии на 14 журналистов, сотрудничавших со Sputnik Латвия и Baltnews, заведены уголовные дела.

Бывший главный редактор Baltnews, продюсер Андрей Яковлев обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом поддержать русскоязычных журналистов Латвии.

© Видео Ruptly / Sputnik / RT
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Яковлев обратился к генсеку ООН 3 мая во Всемирный день свободы печати от своего имени и от имени более 10 его коллег - латвийских русских журналистов, которые подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность. 

"Господин Гутерриш, мы понимаем, что Вы, как руководитель крупнейшей и авторитетнейшей международной организации, не можете вмешиваться в дела суверенного государства — Латвийской Республики. Но мы призываем Вас выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов в нашей стране, которая также подписала соответствующие документы ООН" - сказал журналист.

Яковлев отметил, что из-за сотрудничества с российскими СМИ у журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, были проведены обыски, изъята оргтехника и архивы. 

"Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу. Причем идеологическая подоплёка обвинений, основанная на русофобии и россиефобии, она понятна и нам, и тем, кто собирается нас судить", - заявил бывший редактор Baltnews. 

Латвия ведет войну с русскоязычными журналистами. С начала 2021 года заведены уголовные дела на 14 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

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