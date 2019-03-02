Ситуация в Донбассе заначительно обострилась, заявили в ЛНР

Занее представитель ОБСЕ предложил ввести "весеннее" перемирие в Донбассе на встрече в Минске по урегулированию конфликта.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе значительно обострилась, передает РИА Новости. © Sputnik / Валерий Мельников В ОБСЕ предложили ввести "весеннее" перемирие в Донбассе

"Мы можем подтвердить, что обстановка, действительно, обострилась. С одним нюансом: резкое ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения происходит именно по вине ВС Украины", - сказал Марочко.

Марочко подчеркнул, что украинская сторона значительно стала чаще обстреливать территорию ЛНР, используя при этом запрещенное вооружение.

"В преддверии выборов военно-политическое руководство Украины не заинтересовано в перемирии, поэтому украинская сторона целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе", - сказал представитель оборонного ведомства.

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Кроме того, Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в беспорядочном минировании территорий в Донбассе. По информации Народной милиции ЛНР, недалеко от села Золотое найдено тело мужчины с минно-взрывными травмами.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ВСУ беспорядочно минируют местность, в том числе вблизи мест проживания мирных граждан. Мы не исключаем, что мирный житель случайно зашел на минное поле, которое не было обозначено предупредительными знаками. Помимо граждан, на беспорядочно установленных минных полях регулярно гибнут и получают травмы военнослужащие ВСУ", - заявил Марочко.

Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о том, что в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков в селе Коминтерново повреждено семь домов.

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"Сегодня со стороны Талаковки по направлению Коминтерново вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением минометов калибром 82 миллиметра. В результате обстрела повреждения получили семь жилых домов", - сказал представитель ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.