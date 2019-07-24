Комплексное решение: МИД России представил концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в среду 24 июля на специальном мероприятии в Министерстве иностранных дел.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва может представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН, не исключен и созыв специального заседания Совета безопасности, передает РИА новости.

"В ООН конечно, естественно. Это может быть сделано и на специальном заседании Совета безопасности ООН", - ответил Богданов на соответствующий вопрос.

Кроме того, МИД России намерен организовать в сентябре экспертную конференцию по концепции безопасности в Персидском заливе, предложенной Москвой для определения путей ее дальнейшего продвижения, сообщил Богданов.

"Я сегодня уже встречался с научным руководителем Института востоковедения РАН академиком Виталием Наумкиным, и договорились, что на площадке Института востоковедения, может быть, удастся собрать первую экспертную встречу всех заинтересованных сторон, чтобы обсудить нашу концепцию и на этом уровне посмотреть, какие есть возможности ее продвижения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Договорились и будем приглашать политологов, экспертное сообщество из всех заинтересованных стран. Я думаю, что уже в сентябре", - сказал дипломат.

Партнеры Москвы с большим интересом отреагировали на Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, подчеркнул Богданов.

"Отнеслись с большим интересом, потому что это комплексное предложение, всеобъемлющая концепция, которая никого не обижает, а наоборот, призывает к консенсусу", - сказал Богданов.

Отвечая на уточняющий вопрос, какова была реакция представителей Евросоюза, Богданов выразил уверенность, что "все заинтересованы понять".

"Во всяком случае, все пришли, это уже показатель интереса", - добавил замглавы МИД России.

В среду Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД России документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Одними из мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, стали отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание в регионе демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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