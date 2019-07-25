КНДР выпустила в Японское море два снаряда

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Два снаряда неопределенной модели выпустила КНДР в Японское море в ночь на четверг 25 июля, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 430 километров, максимальная высота полета 50 километров, а сами ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки.

Как отмечает РИА Новости, военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае. Тогда КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска баллистических ракет малой дальности.

Предполагается, что пуски связаны с летними военными учениями, которые проходят в настоящее время в Северной Корее.

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