Российский танкер Nika Spirit арестовали на Украине

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что киевские власти арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" — написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом Матиос отметил, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).

Также он подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

СБУ и военная прокуратура Украины задержали в порту Измаил в Одесской области российский танкер 25 июля. Предлогом стало якобы участие российского судна в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию.

В Москве заявили, что задержание танкера и экипажа было незаконным. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине судна.

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