"Стрельба" мотоциклов: тысячи людей бросились врассыпную на Таймс-сквер

В минувшие выходные в США произошло сразу три инцидента со стрельбой, в результате погибли более 30 человек.

Тысячи людей в панике бросились бежать, приняв звуки мотоциклов за стрельбу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает ABC News.

Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера, когда на площади в центральной части Манхэттена находились тысячи туристов и местных жителей, вышедших на прогулку. Люди перепутали издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, после чего на площади началась настоящая паника.

На кадрах видно, как тысячи людей бегут на север по Бродвею, решив, что их жизням угрожает опасность.

Полиция Нью-Йорка заявила, что получила несколько звонков на номер 911 об инциденте со стрельбой на Таймс-сквер. Шесть человек были доставлены в больницу с легкими травмами.

Покупатели в главном магазине "Диснея" укрылись в складских помещениях в качестве меры предосторожности.

At the Disney Store in Times Square when a backfiring motorcycle was mistaken for gunfire. Staff kept all customers safe and were clearly well prepared. pic.twitter.com/e4A38Fzjw6 — Jasper Lam (@JasperLam_TD) August 7, 2019

​В результате массовых убийств в США в минувшие выходные погибли более 30 человек.

Двадцать два человека стали жертвами стрельбы в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, более 20 человек получили ранения, стрелок был арестован. Примерно через 14 часов после инцидента неизвестный открыл огонь возле бара в центре города Дейтон, штат Огайо, убив девять человек, он был застрелен полицией. В тот же день, 4 августа, в результате стрельбы в парке на детской площадке в Чикаго были ранены семь человек, стрелок задержан.

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