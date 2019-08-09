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Дональд Трамп

Зеленскому удастся договорится с президентом Путиным, заявил Трамп

© REUTERS / Kevin Lamarque
В мире
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Дональд Трамп перед тем как отправиться в отпуск, который он планирует провести в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси, сделал ряд заявлений относительно Украины.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине. Думаю, он сможет договорится с Путиным", - сказал Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер ожидает, что его украинский коллега вскоре посетит Соединенные Штаты.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин и Зеленский обсудили перспективы урегулирования конфликта на Донбассе

"Я думаю, что скоро он приедет", - отметил Трамп и напомнил, что "Зеленского пригласили посетить Белый дом в удобное для него время".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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Теги:
Донбасс, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп


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