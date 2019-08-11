КНДР провела испытания нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу 10 августа.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Северная Корея в субботу 10 августа в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов", сообщает РИА Новости со ссылкой северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что пуски состоялись в городе Хамхын на северо-востоке КНДР. Дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров.

В Пхеньяне заявили о создании "новой системы вооружений". Получив отчет об оружии, Ким "дал указание немедленно провести его испытания" и "осмотрел новое оружие на стартовой площадке".

Ким Чен Ын затем поднялся в наблюдательный пункт и "руководил тестовым запуском". Лидер "был очень доволен и выразил большое удовлетворение тем, что появилось еще одно новое оружие", передает ЦТАК.

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