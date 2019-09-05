Премьер Малайзии: нейтральность расследования по MH17 вызывает сомнения

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", — сказал он.

По его мнению, существует необходимость создания непредвзятого органа с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. Мохамад также обратил внимание на то, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

"Мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах. Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование. Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми", — отметил он.

Также он прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к трагедии. По мнению премьера Малайзии, они вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент", — добавил он.

Однако Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России.

"Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", - заключил премьер.

Кроме того, Махатхир Мохамад заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.

"Есть ряд вещей, которые мы не можем принять. В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты. Это очень сложно определить кому бы то ни было, потому что, например, после запуска ракеты установку можно переместить в другое место. Можно установить тип ракеты, по обломкам, можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? Нам сложно поверить, что они могут установить, кто именно сделал", - сказал премьер в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2019.

Ранее он уже выражал недоверие к выводам международного следствия. Тогда Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги.

Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

Российский МИД называет обвинения ССГ голословными и "вызывающими сожаление", а расследование — предвзятым и однобоким.

Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.

Июньские выводы ССГ и ответ России

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.

Согласно заявлению, это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

В Москве еще раз отметили, что выводы голословны, и потребовали конкретных доказательств.

В российском МИД заявили, что возникают справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

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