Самолеты Королевских ВВС Великобритании провели разведку у границ России

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Два борта Королевских ВВС Великобритании были замечены у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 18:50 радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 приблизился к границам Ленинградской и Псковской областей. Самолет курсировал в небе над Латвией и Эстонией на высоте около 13 километров, двигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Спустя час наблюдений аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.
19:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 сентября 2019 г.
Миссию закончил, отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/CotizOa0HZ
Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.
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