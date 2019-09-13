10:08 13 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.19
  • EUR71.83
Поиск
Самолет радиолокационной разведки ВВС Великобритании Bombardier Global Express Sentinel R.1

Самолеты Королевских ВВС Великобритании провели разведку у границ России

© Фото : MoD / Crown copyright 2017
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0

Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса ответила на это отказом.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Два борта Королевских ВВС Великобритании были замечены у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 18:50 радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 приблизился к границам Ленинградской и Псковской областей. Самолет курсировал в небе над Латвией и Эстонией на высоте около 13 километров, двигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Спустя час наблюдений аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.

Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.

Читайте также:

  • Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой - видео
  • Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
  • Американские самолеты-разведчики были замечены у берегов Крыма
Теги:
Великобритания, Россия, Королевские военно-воздушные силы Великобритании


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме
"Вы приглашали — я приехал": визит Путина в Дагестан
Дыня или арбуз: что полезней? - инфографика на sputnik.by
Что полезнее: дыня или арбуз?
Соцсети
Sputnikabkhazia