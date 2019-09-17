Кокорин и Мамаев отпущены на свободу

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил прошения об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Получивших реальные сроки за драки в Москве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, передает РИА Новости.

Все трое, не давая комментариев, сели во внедорожник, на котором их встретил отчим Кокорина.

Адвокат футболистов Юрий Падалко отметил, что Кокорин подписал новый контракт с клубом "Зенит", за который играл ранее.

"У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", — добавил он.

Дело футболистов

В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

Шестого сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева. Заседание по Протасовицкому пройдет 24 сентября, его тоже могут выпустить досрочно.

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