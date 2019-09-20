Установлены личности двух карателей, причастных к геноциду в годы Великой Отечественной

В мае 2019 года в двух деревнях в Новгородской области России обнаружили массовое захоронение, датируемое 1941-1943 годами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В Германии установили личности двоих из 19 карателей, причастных к карательным операциям в Новгородской области во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма, расположенное в немецком городе Людвигсбурге, один из них уроженец австрийского города Иннсбрука Карл Абрам. Он руководил подразделением группы развертывания (айнзацгруппа, EG) А в Новгороде, а позже был надзирателем в концлагере Аушвиц (Освенцим).

По данным советского и российского следствия, именно Абрам руководил сформированным в Риге подразделением группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР - ред.), дислоцированным в деревне Жестяная горка. Подразделение вело борьбу с партизанами, а также выявляло и уничтожало сочувствующих советской власти.

Второе имя - Герберт Бургдорф. Отмечается, что его имя упомянуто в служебной переписке за подписью "командира Абрама" из населенного пункта Жестяная горка от 28 апреля 1942 года.

В мае 2019 года в Новгородской области нашли захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором могут находиться останки более трех тысяч человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941-1943 годах.

По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых захоронили в траншеях и котлованах. Пока удалось эксгумировать около 500 останков.

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