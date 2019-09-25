Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард ранее заявила, что подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет с 1 октября 2019 года, передает РИА Новости.

"Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года", - сказано в сообщении.

Совет управляющих Международного валютного фонда ранее отменил возрастные ограничения для должности директора-распорядителя МВФ.

Регламент Международного валютного фонда с 1951 года не допускал назначения на эту должность кандидатов в возрасте старше 65 лет, а также запрещал директорам-распорядителям оставаться на этом посту после того, как им исполнится 70 лет.

Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ была выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, которой уже 66 лет.

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