Это перемещение: в Белом доме опровергли информацию о выводе войск из Сирии

Белый дом ранее опубликовал релиз в котором проинформировал о том , что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон не выводит войска из Сирии, а перемещает те, что дислоцируются на севере, передает РИА Новости.

"Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии. Это перемещение проходит сейчас", - сообщил чиновник.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь рассказал, что в зоне проведения турецкой военной операции, находятся до 70 тысяч пленных боевиков группировки ИГ* и членов их семей, а также около 50 американских солдат.

"Там есть 60-70 тысяч боевиков с семьями, включая жен боевиков, которые были убиты в боях", - заявил Трамп.

Трамп отметил, что многие из этих людей являются гражданами европейских стран, в частности Германии и Франции, но те отказываются принимать их назад. Теперь, подчеркнул Трамп, ответственность за них берет на себя Турция, а также Россия, Иран, Ирак и другие страны.

Также президент США обратил внимание на то, что Турция в ходе операции не должна нанести вред американским солдатам, которые находятся в этом районе.

"В этом районе находятся 50 наших солдат. Это небольшой район. Я не хочу, чтобы они пострадали или погибли. И я сказал об этом президенту Турции Тайипу Эрдогану: "Не навредите им, иначе будут большие проблемы", - добавил Трамп.

В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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