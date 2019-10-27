Fox News: лидер ИГ* возможно погиб в ходе спецоперации США

Ранее Трамп написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. США провели в субботу в Сирии спецоперацию против "лидера" террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации телеканала, предполагается, что аль-Багдади мертв, тем не менее эта информация пока не получила официального подтверждения. Называется версия, что главарь террористов совершил самоподрыв.

Ранее администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, о чем именно идет речь.

Источник в иракских органах безопасности ранее рассказал, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и сделал несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак

Информация о возможной ликвидации аль-Багдади многократно поступала в последние годы, но подтверждена не была ни разу. В августе 2018 года телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не отстранен от управления группировкой.

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