Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановит Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила посол республики в России Сильви Берманн, пишет РИА Новости.

"Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери... Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", - сказала Берманн.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.

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Крупнейший в истории пожар в соборе произошел 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели.

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