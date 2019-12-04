Покиньте территорию: Генассамблея ООН призвала Израиль уйти с Голан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что власти страны выбрали на Голанских высотах площадку для строительства поселка, который будет назван в честь президента США Дональда Трампа.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает РИА Новости.

Документ получил поддержку 91 государства, против проголосовали девять, воздержались – 65. Резолюцию призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года.

Кроме того, Генассамблея оценила решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах, как недействительное и не имеющее никакой юридической силы.

Авторы документа подчеркнули, что оккупация Голан и их аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.

Генассамблея ООН призывала официальный Тель-Авив возобновить переговоры с Сирией и Ливаном и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.

Генассамблея также надеется на то, что Израиль остановит поселенческую деятельность, на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против выступили 7, 13 воздержались.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии. ООН считает эти территории оккупированными.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.

Американский президент Дональд Трамп 25 марта 2019 года в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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