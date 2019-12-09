Более 125 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей получили гражданство России

Принимать документы на получение российских паспортов у жителей ДНР и ЛНР начали в мае, в июле Владимир Путин расширил правила упрощенного получения гражданства.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Около 125 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили гражданство России по упрощенной схеме, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", – сказал Владимир Колокольцев.

Он отметил, что за последние полгода в части совершенствования миграционного законодательства было сделано многое: выполнен ряд значимых задач, определенных в концепции государственной миграционной политики, расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты. Вид на жительство в Российской Федерации приобрел бессрочный характер.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

17 июля Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Таким образом, согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке было предоставлено "гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям".

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