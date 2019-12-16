Есть вакансии: названы самые востребованные профессии 2020 года

Эксперты российского сервиса "Работа.ру" составили рейтинг профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на российском рынке труда в 2020 году.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Наибольшим спросом на российском рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, сообщается в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".

Специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR оказались в числе самых востребованных узкоспециализированных профессий.

"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills ("жесткие", или профессиональные навыки – ред.) будет расти", - говорится в исследовании.

Специалисты с развитыми soft skills ("мягкие навыки" - универсальные компетенции) безусловно останутся востребоваными, - в перспективе десяти лет именно они будут выстраивать коммуникации между искусственным интеллектом и человеком, прогнозируют эксперты сервиса.

Некоторые профессии видоизменяются под влиянием новых технологий, тем не менее людям еще рано опасаться прямой конкуренции с роботами, считают авторы исследования.

"Новые технологии проникли во многие сферы повседневной жизни. Это приводит к глобальной трансформации некоторых профессий. Например, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов. В маркетинге за последние 10 лет произошло глобальное смещение фокуса на digital-сегмент", - отмечается в документе.

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