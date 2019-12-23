Венесуэльская оппозиция напала на воинскую часть: погиб человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее предупреждал о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях и отдал приказ о мобилизации армейских подразделений.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Оппозиция осуществила вооруженное нападение на одну из воинских частей Венесуэлы, погиб один военнослужащий, передает РИА Новости.

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие. Проводится поиск и преследование других нападавших", - заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес.

"В результате этой террористической атаки погиб один военнослужащий. В данный момент задержанные дают показания", - добавил министр.

Министр информации и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в свою очередь добавил, что нападавшие проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии и получали поддержку от Бразилии.

"Эти преступники прошли обучение в военизированных лагерях в Колумбии и получили поддержку со стороны правительства Жаира Болсонару", - написал он в Twitter.

По словам министра, военные среагировали оперативно, смогли задержать шестерых нападавших и вернуть похищенное оружие.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что нападавшие базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.

"Власти Перу - по меньшей мере сообщники. Позволили им безнаказанно организоваться", - написал Арреаса в Twitter.

Попытка переворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

30 апреля оппозиция в Венесуэле попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.

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