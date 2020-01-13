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Американская киноакадемия назвала номинантов на "Оскар"

© AP Photo. Invision/Danny Moloshok
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Sputnik Абхазия
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Следующая, 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится в ночь с воскресения на понедельник, 9-10 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список претендентов на "Оскар", передает РИА Новости.

Номинация "Лучший фильм года"

На эту премию претендуют девять картин;

  • "Паразиты"
  • "Ирландец"
  • "1917"
  • "Брачная история"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Однажды в… Голливуде".

    © Foto / Fábrica de Cine (2019)
    Кадр из фильма "Ирландец"
    Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова не вошел в число номинантов на награду.

Номинация "Лучшая мужская роль"

  • Антонио Бандерас, "Боль и слава"
  • Леонардо Дикаприо, "Однажды в… Голливуде"
  • Адам Драйвер, "Брачная история"
  • Хоакин Феникс, "Джокер"
  • Джонатан Прайс, "Два папы"
    © Foto / Warner Bros
    Стоп-кадр из фильма "Джокер"

Номинация "Лучшая женская роль"

  • Синтия Эриво, "Гарриет"
  • Скарлетт Йоханнсон, "Брачная история"
  • Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
  • Шарлиз Терон, "Скандал"
  • Рене Зеллвегер, "Джуди"
    © AP Photo. Arthur Mola
    Американская актриса Шарлиз Терон в Каннах, 2017

Номинация "Лучший режиссер"

  • "Ирландец", Мартин Скорсезе
  • "Джокер", Тодд Филлипс
  • "1917", Сэм Мендес
  • "Однажды в… Голливуде", Квентин Тарантино
  • "Паразиты", Пон Джун Хо
    WDSSPR
    Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"

Номинация "Лучший анимационный фильм"

  • "Как приручить дракона 3"
  • "Я потерял свое тело"
  • "Клаус"
  • "Потерянное звено"
  • "История игрушек 4"
    © Foto / SPA Studio
    Анимационный фильм "Клаус"

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"

  • "Тело Христово" (Польша)
  • "Страна меда" (Македония)
  • "Отверженные" (Франция)
  • "Боль и слава" (Испания)
  • "Паразиты" (Южная Корея)
    © Foto / Barunson E&A
    Кадр из фильма "Паразиты". Архивное фото

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру.

В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.

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Теги:
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