Американская киноакадемия назвала номинантов на "Оскар"

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список претендентов на "Оскар", передает РИА Новости.
Номинация "Лучший фильм года"
На эту премию претендуют девять картин;
- "Паразиты"
- "Ирландец"
- "1917"
- "Брачная история"
- "Ford против Ferrari"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Однажды в… Голливуде".
Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова не вошел в число номинантов на награду.© Foto / Fábrica de Cine (2019)Кадр из фильма "Ирландец"
Номинация "Лучшая мужская роль"
- Антонио Бандерас, "Боль и слава"
- Леонардо Дикаприо, "Однажды в… Голливуде"
- Адам Драйвер, "Брачная история"
- Хоакин Феникс, "Джокер"
- Джонатан Прайс, "Два папы"
© Foto / Warner BrosСтоп-кадр из фильма "Джокер"
Номинация "Лучшая женская роль"
- Синтия Эриво, "Гарриет"
- Скарлетт Йоханнсон, "Брачная история"
- Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
- Шарлиз Терон, "Скандал"
- Рене Зеллвегер, "Джуди"
© AP Photo. Arthur MolaАмериканская актриса Шарлиз Терон в Каннах, 2017
Номинация "Лучший режиссер"
- "Ирландец", Мартин Скорсезе
- "Джокер", Тодд Филлипс
- "1917", Сэм Мендес
- "Однажды в… Голливуде", Квентин Тарантино
- "Паразиты", Пон Джун Хо
WDSSPRКвентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"
Номинация "Лучший анимационный фильм"
- "Как приручить дракона 3"
- "Я потерял свое тело"
- "Клаус"
- "Потерянное звено"
- "История игрушек 4"
© Foto / SPA StudioАнимационный фильм "Клаус"
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"
- "Тело Христово" (Польша)
- "Страна меда" (Македония)
- "Отверженные" (Франция)
- "Боль и слава" (Испания)
- "Паразиты" (Южная Корея)
© Foto / Barunson E&AКадр из фильма "Паразиты". Архивное фото
Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.
Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру.
В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.
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