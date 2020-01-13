Американская киноакадемия назвала номинантов на "Оскар"

Следующая, 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится в ночь с воскресения на понедельник, 9-10 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список претендентов на "Оскар", передает РИА Новости.

Номинация "Лучший фильм года"

На эту премию претендуют девять картин;

"Паразиты"

"Ирландец"

"1917"

"Брачная история"

"Ford против Ferrari"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в… Голливуде". © Foto / Fábrica de Cine (2019) Кадр из фильма "Ирландец" фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова не вошел в число номинантов на награду.

Номинация "Лучшая мужская роль"

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Дикаприо, "Однажды в… Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два папы" © Foto / Warner Bros Стоп-кадр из фильма "Джокер"

Номинация "Лучшая женская роль"

Синтия Эриво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханнсон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди" © AP Photo. Arthur Mola Американская актриса Шарлиз Терон в Каннах, 2017

Номинация "Лучший режиссер"

"Ирландец", Мартин Скорсезе

"Джокер", Тодд Филлипс

"1917", Сэм Мендес

"Однажды в… Голливуде", Квентин Тарантино

"Паразиты", Пон Джун Хо WDSSPR Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"

Номинация "Лучший анимационный фильм"

"Как приручить дракона 3"

"Я потерял свое тело"

"Клаус"

"Потерянное звено"

"История игрушек 4" © Foto / SPA Studio Анимационный фильм "Клаус"

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"

"Тело Христово" (Польша)

"Страна меда" (Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея) © Foto / Barunson E&A Кадр из фильма "Паразиты". Архивное фото

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру.

В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.

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