Побил собственный рекорд: аэропорт Сочи обслужил 6,7 млн пассажиров за год

В 2019 году в международный аэропорт Сочи начали выполнять полеты сразу несколько иностранных авиакомпаний.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Международный аэропорт Сочи вновь побил собственный рекорд по количеству обслуженных пассажиров за год, сообщает пресс-служба аэропорта.

В 2019 году аэропорт обслужил 6,77 миллиона пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил 6,35 миллиона человека.

В минувшем году в аэропорт Сочи начали летать авиакомпании EL AL, iFly и Flydubai. Новыми направлениями стали Дубай, Шэньчжэнь, Апатиты, Брянск и Псков.

Среди наиболее значимых для аэропорта событий прошлого года - саммита Россия - Африка. В период его проведения в Сочи прибыли 47 глав государств и более четырех тысяч членов официальных делегаций.

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